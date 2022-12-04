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İki taraf da durdurduklarını açıklamıştı: ABD ve YPG ortak devriyelere yeniden başladı

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan hava harekatının ardından Amerikan askerleri YPG'lilerle birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunda ara verdikleri ortak devriyelere yeniden başladı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 02:33
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İki taraf da durdurduklarını açıklamıştı: ABD ve YPG ortak devriyelere yeniden başladı

İki taraf da durdurduklarını açıklamıştı: ABD ve YPG ortak devriyelere yeniden başladı
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13 Kasım'da Taksim'de düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik bir hava harekatı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her an kara harekatı yapılabileceğini de belirtmişti.

AP'nin haberine göre Hasake vilayetindeki ABD üssünden 4 Amerikan ve 1 YPG’ye ait zırhlı aracın birlikte çıktığı görüldü. Devriyenin Irak sınırı yakınlarındaki bir diğer Amerikan üssüne doğru hareket ettiği bildirildi.

Terör örgütü YPG'nin komutanı Mazlum Kobani olarak da bilinen Mazlum Abdi, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le mücadele kapsamında yürüttüğü ortak devriyelere Türkiye'nin düzelediği hava harekatı nedeniyle ara verildiğini açıklamıştı.

İŞİD'E YÖNELİK SINIRLI BİR DEVRİYE GERÇEKLEŞTİ

Dün yeniden başlayan devriyelerle ilgili Amerikalı yetkililer bilgi verdi. Devriyelerin IŞİD militanlarının tespiti için yapılmadığını IŞİD'li esirlerin tutulduğu hapishaneler ve bağlantılı ailelerin tutulduğu kampların etrafıyla sınırlı olduğu duyuruldu.

Öte yandan Türkiye'nin hava harekatında Amerikan askerlerinin zarar görmediği açıklandı.

Suriye'de 900 kadar Amerikan askeri görev yapıyor.

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