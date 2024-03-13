İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Malıköy Anadolu Organize Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü Ö.K.’nin (40) yoldaki kasis sebebiyle yavaşlattığı araca M.G. (50) kontrolündeki tır arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahale burada yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.