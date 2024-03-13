İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İki tır çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Ankara’da yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan bir tıra, arkadan başka bir tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Malıköy Anadolu Organize Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü Ö.K.’nin (40) yoldaki kasis sebebiyle yavaşlattığı araca M.G. (50) kontrolündeki tır arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahale burada yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw161463-01.jpg

Son Haberler
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor Gündem
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı Ekonomi
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu Ekonomi
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu Gündem
Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz Gündem
Doğu Ekspresi biletine dev zam. Binmek hayal oldu artık videosunu seyredersiniz
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor Otomotiv
Dünyanın en pahalı arabaları. Herkesin hayallerini süslüyor