İki uçak havalimanında böyle çarpıştı

Havalimanında göz göre göre meydana gelen kaza...İki uçak havalimanında böyle çarpıştı. O anlar uçak içinden görüntülendi.

İki uçak havalimanında böyle çarpıştı

Koskoca havalimanında geri vites(!) kazası. Geri geldi geldi kimse hop demeyince böyle park halindeki uçağa çarptı. O anlarda bir yolcunun cep telefonu kamerası çalışıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Logan Havalimanı'nda talihsiz bir kaza yaşandı. O kaza göz göre göre meydana geldi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Boston-Detroit seferi için taksi yapan Delta Hava Yolları'na ait A321 tipi yolcu uçağı, Boston-Newark seferi için hazırlanan United'a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının sol kanat uçuna çarptı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza nedeniyle kimsenin zarar görmediğini ancak tedbir amacıyla uçakların incelemeye alındığı ifade edildi.

Yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği ve başka uçaklarla seyahat ettiği belirtildi.

hop-dedik-kardesim.jpg

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü Dünya
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor Magazin
Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü Güncel
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir? Keşfet
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı Güncel
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı