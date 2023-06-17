İki uçak havalimanında böyle çarpıştı

Koskoca havalimanında geri vites(!) kazası. Geri geldi geldi kimse hop demeyince böyle park halindeki uçağa çarptı. O anlarda bir yolcunun cep telefonu kamerası çalışıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Logan Havalimanı'nda talihsiz bir kaza yaşandı. O kaza göz göre göre meydana geldi.



AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Boston-Detroit seferi için taksi yapan Delta Hava Yolları'na ait A321 tipi yolcu uçağı, Boston-Newark seferi için hazırlanan United'a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının sol kanat uçuna çarptı.



Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza nedeniyle kimsenin zarar görmediğini ancak tedbir amacıyla uçakların incelemeye alındığı ifade edildi.

Yolcuların güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği ve başka uçaklarla seyahat ettiği belirtildi.