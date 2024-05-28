İki ünlü banka sinyali verdi. Altında yeni hedef neresi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki ünlü banka sinyali verdi. Altında yeni hedef neresi?

İki ünlü banka, altın ve gümüş için tahminlerini açıkladı.

Dünyaca ünlü iki banka JPMorgan ve UBS, 2024 ve 2025 yılları için, ons altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini aktardı.

JPMorgan, 2024 yılında altın fiyatının 2315 dolar/ons olacağını öngörürken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını tahmin etti. Gümüş fiyatının ise 2024 yılında 27 dolar/ons olarak değerlendiren JPMorgan, 2025 yılında ise fiyatın 30 dolar/ons olacağını öngördü.

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UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Diğer taraftan UBS stratejistleri, geçtiğimiz hafta altın tahminlerini eylül ayı sonu itibarıyla 2.500 dolara, yılsonu itibarıyla ise 2.600 dolara çıkarttı.

UBS’nin yükseliş görünümü, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi hakkındaki beklentilerin bir miktar fiyatlanmasına neden olan nisan ayındaki zayıf ABD verilerinin yanı sıra, güçlü Çin talebinden kaynaklanıyor.

UBS Kıymetli Madenler Stratejisti Joni Teves, konu hakkında "Altının yeni zirveler yapmaya devam edebileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

(Yatırım tavsiyesi değildir)

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