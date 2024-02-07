İki ünlü markanın kurucusu Celal Şengör'ün dayısı çıktı! Duyunca herkes çok şaşıracak

Kaynak: Haber3
İki ünlü markanın kurucusu Celal Şengör'ün dayısı çıktı! Duyunca herkes çok şaşıracak
Ünlü Prof. Dr. Celal Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu'nun Tamek ve Fruko Gazoz markasının kurucusu olduğunu açıkladı.

Celal Şengör, KAFA TV'nin YouTube hesabından yayımlanan "Celal Şengör İle Olmasaydı Ne Olurdu?" programına konuk oldu. Şengör programda, dayısının iki ünlü markanın kurucusu olduğunu açıkladı.

"Para İcat Edilmeseydi Ne Olurdu?" sorusuna yanıt veren Şengör, paranın alışveriş sistemindeki kullanımı ile ilgili bilgi verdi.

Ailesiyle ilgili de yeni bir detay paylaşan Şengör, dedesinin nakliye işiyle uğraştığını ifade ederek, dayısı Semih Sipahioğlu'nun da Türkiye'deki iki büyük firmanın kurucusu olduğunu söyledi.

TAMEK VE FRUKO'NUN KURUCUSU ŞENGÖR'ÜN DAYISI ÇIKTI

1950'li yılların ortasında "kadınlar ileride çalışacak" diyerek konserve üretim merkezi kurmak isteyen Sipahioğlu'nun Tamek'i kurduğunu söyleyen Şengör, sunucunun "Kuran dayınız mı?" sorusuna "Tabii, ileride holding oluyor" yanıtını verdi.

1959 yılına gelindiğinde dayısı Sipahioğlu'nun bir meyve suyu ve gazoz üretme fikrini ortaya attığını ifade eden Şengör, "Dayım ilk defa Türkiye'de yaygın satılan gazoz markası olan Fruko markasını ortaya çıkarıyor. İsmi de 'Fruit-Company'den' geliyor" dedi.

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