İki yıl önce boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA
İki yıl önce boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Kocaeli’de Şefik Karaali iki yıl önce boşandığı eşi 44 yaşındaki Tülay Dağaşan’a sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Darıca ilçesinde, Tülay Dağaşan, sokakta yürürken 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3’ü boynuna isabet etti ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şefik Karaali’nin Tülay Dağaşan’ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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