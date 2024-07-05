İki yüzlü Avrupa. Türkiye'yi başka türlü durduramazlardı

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin gollerini Merih Demiral atarken, milli futbolcu gol sevinci olarak 'Bozkurt' işareti yaptı.

Merih'in bu hareketi UEFA'yı rahatsız etti ve açılan soruşturmada milli futbolcuya 2 maç men cezası verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye yoluna doludizgin devam ederken UEFA'nın bu hareketi, akıllarda soru işareti bıraktı.

TFF VE MERİH CAS'A BAŞVURDU

Verilen bu ceza sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, CAS'a başvurarak cezanın kaldırılmasını talep etti.

BELLINGHAM'A SADECE PARA CEZASI!

Aynı UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın Slovakya yedek kulübesine yaptığı 'tombala' hareketinden dolayı oyuncuya 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verdi.

Bu gelişme sonrası taraftarlar küplere bindi ve 'iki yüzlü UEFA' tarzında yorumlar yaptı.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARA SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI

Jude Bellingham'ın olayı dışında gündeme gelen en büyük örnek 2018 Dünya Kupası'nda İsviçreli Arnavut kökenli futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin yaptığı hareketti. Xhaka ve Shaqiri, Sırbistan'a karşı atılan gol sonrası Arnavutların ulusal sembolü "Çift başlı kartal" hareketi yaptı. UEFA, bu hareket karşısında her iki oyuncuya da 20 bin euro para cezası uyguladı.

BİR DİĞER ÖRNEK İSE TADIC

Sırbistan'ın deneyimli futbolcusu Tadic'in Karadağ maçının ardından yaptığı "çetnik selamı" ise UEFA tarafından soruşturulmaya bile gerek görmedi.

Bu durum, UEFA'nın ceza ve soruşturma politikaları hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

X'TE UEFA'YA MESAJ

Merih Demiral'ın bu cezası sonrası Türk taraftarlar ayaklandı ve UEFA'ya büyük tepki gösterdi.

X sosyal medya platformundan dakikalar içinde yaklaşık 70 bin post atıldı.

'BeFairUEFA' (Adil ol UEFA) başlığıyla açıklan etiket, sosyal medyada Türkiye'nin gündemine girdi.