İkinci başkan istifa etti

Mahir Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Her daim 23 Elazığ FK kulübünün bir taraftarı olarak bundan sonraki süreçte ilimizin bu güzide takımına sonuna kadar desteklerimi esirgemeyeceğimin bilinmesini isterim. Stadyumda yer alarak, kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim."

Sönmez'in istifası, kulüp camiasında ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Kulüp yönetimi, Sönmez'in istifasını kabul ederken, kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Yönetimden yapılan açıklamada, "Mahir Sönmez'in kulübümüze olan katkıları ve emekleri için minnettarız. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

"HER ZAMAN KULÜBÜMÜZÜN YANINDA OLDU"

23 Elazığ FK taraftarları, Sönmez'in istifası sonrası sosyal medyada destek mesajları paylaştı. Taraftar gruplarından yapılan açıklamalarda, "Mahir Sönmez, her zaman kulübümüzün yanında olmuştur. Onun desteğini her zaman hissedeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp yönetimi, yeni 2. başkanın belirlenmesi için çalışmalarına hız verdi. Yönetimden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geleceği için en doğru kararı alacağız. Taraftarlarımızın ve camiamızın desteğiyle daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" denildi.

HEDEF BİR ÜST LİG

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele ederken, sezon hedeflerini yüksek tutuyor. Kulüp, bu sezon ligde üst sıralarda yer almayı ve bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

Kulüp yetkilileri, taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon başarılı olacağımıza inanıyoruz. Hep birlikte daha güçlü olacağız" mesajını verdi.