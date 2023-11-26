İkinci bir duyuruya kadar motosiklet kullanımı yasaklandı

Manisa'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası, bir spor tesisinin istinat duvarı çöktü. Manisa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar, il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

KAYNAK: DHA
İkinci bir duyuruya kadar motosiklet kullanımı yasaklandı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Manisa’da beklenen kuvvetli yağış bugün öğle saatleri itibariyle etkisini gösterdi.

kapak-205951.jpg

Yağışlarla birlikte Yunusemre ilçesinde bulunan Tevfik Lav Spor Tesisleri’nin İzmir-İstanbul otoyolu kısmındaki istinat duvarı çöktü. Öte yandan duvarla birlikte otoyoldaki yaya yolu da çökerken yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

204729621-manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-motosiklet-kullanimina-yasak-getirildi-9.jpg

Duvarın çökmesi anında tesiste ise spor yapılmaması faciayı önledi. İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde güvenlik şeridi çekilerek 200 metre kadar ulaşım tek şeritten sağlanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkazı kaldırmak için çalışmalar başlattı.

204723777-manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-1.jpg

VALİLİKTEN MOTOSİKLET KULLANIMINA YASAK KARARI

Manisa Valiliği, aldığı kararla ikinci bir duyuruya kadar, motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-motosiklet-kullanimina-yasak-getirildi-8914-dhaphoto2.jpg

Yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokuryelerin 26.11.2023 tarihi saat 15.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmaları yasaklanmış olup, belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanunu 32’nci maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-motosiklet-kullanimina-yasak-getirildi-8914-dhaphoto3.jpg

manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-motosiklet-kullanimina-yasak-getirildi-8914-dhaphoto6.jpg

manisada-yagis-sonrasi-spor-tesisinin-istinat-duvari-coktu-kentte-motosiklet-kullanimina-yasak-getirildi-8914-dhaphoto7.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı Gündem
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı Gündem
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek Spor
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı Gündem
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması Spor
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu Gündem
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu Gündem
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu