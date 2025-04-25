İkinci Dünya Savaşı'ndan daha kötü! Birleşmiş Milletler alarmda

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, barış gücü misyonlarının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yoğun ve karmaşık çatışma ortamlarında görev yaptığını belirtti. 13-14 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki barış gücü toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler binasında basın açıklaması yapan Lacroix, sınır ötesi suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin barış çabalarını zorlaştırdığını vurguladı.

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“BARIŞI TEHDİT EDEN UNSURLAR GİDEREK ÇEŞİTLENİYOR”

Lacroix, barış gücü operasyonlarının artık daha karmaşık ve iç içe geçmiş çatışma ortamlarında faaliyet gösterdiğini ifade etti. “Barışı tehdit eden unsurlar giderek çeşitleniyor. Sınır ötesi organize suç şebekeleri ve iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, barış gücü faaliyetleri üzerinde giderek artan bir etkiye sahip.” diyen Lacroix, mevcut çatışmaların hem devlet içi hem de devletler arası boyutlarıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en yoğun seviyesine ulaştığını belirtti.

Barış güçlerinin hayati bir rol oynadığını vurgulayan Lacroix, “Barış güçleri, çoğu zaman sivillerin hayatı ile ölümü arasında fark yaratıyor. Ateşkes ortamlarında çatışmaların yeniden başlamasını engelliyor, siyasi süreçlere destek veriyor ve ev sahibi hükümetlerin kapasite inşasına katkı sağlıyor.” dedi. Lacroix, barış güçlerinin bu zorlu koşullarda sivilleri koruma, istikrar sağlama ve siyasi çözümleri destekleme gibi kritik görevler üstlendiğini ifade etti.

BERLİN TOPLANTISI ÖNCESİ MESAJ

Lacroix’nun açıklamaları, Berlin’deki toplantı öncesi barış gücü operasyonlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek için yapıldı. Toplantıda, barış misyonlarının etkinliğini artırmak, yeni tehditlere karşı stratejiler geliştirmek ve uluslararası iş birliğini güçlendirmek gibi konuların ele alınması bekleniyor.