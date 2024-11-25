İkinci Dünya Savaşı'nın gizli metali yeniden sahnede

1920’lerin başında Nova Scotia limanından yola çıkan bir gemi, içinde taşıdığı değerli metalle birlikte Galler’e ulaşmayı hedefliyordu. Ancak, Alman U-botlarının saldırısıyla gemi battı ve taşıdığı antimon okyanus derinliklerinde unutuldu. O dönemde pek önemsenmeyen bu metalin değeri, modern endüstri ve askeri stratejilerdeki kritik rolüyle sonradan anlaşıldı.

Antimon, savaş dönemlerinde mermi kovanlarından patlayıcılara kadar birçok askeri ekipmanda kullanıldı. Bugün ise yarı iletkenler, güneş panelleri ve batarya üretimindeki önemiyle dikkat çekiyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’ne göre, sadece ABD’de yılda 50 milyon pounddan fazla antimon kullanılıyor.

ÇİN’İN HÂKİMİYETİ VE YENİ STRATEJİLER

ABD uzun yıllardır antimon ihtiyacını büyük ölçüde Çin’den karşılıyor. Ancak Çin’in dünya antimon üretiminin %80’ini elinde tutması ve ABD ile artan gerilimler, Washington’ı yeni kaynaklar aramaya itiyor. Bu bağlamda Nova Scotia’daki tarihi West Gore Antimon Projesi yeniden gündemde. Projeyi üstlenen Military Metals Corp., ABD'nin yerli antimon kaynaklarını artırma çabalarının merkezinde yer alıyor.

Military Metals Corp., ayrıca Slovakya’daki Avrupa’nın en büyük antimon yataklarından birini satın aldı. Şirket, bu yatırımlarla Çin dışındaki antimon tedarikine öncülük etmeyi hedefliyor. Slovakya’daki rezervin 60.998 ton olduğu tahmin ediliyor ve mevcut piyasa değerine göre rezervin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

ANTİMONUN STRATEJİK ÖNEMİ

ABD Savunma Bakanlığı, antimonun yerli üretiminin artırılmasını ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor. Antimon olmadan gelişmiş silah sistemlerinin üretimi imkânsız hale geliyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji sektörlerinin de bu metale olan bağımlılığı giderek artıyor.

Military Metals Corp.’un CEO’su Scott Eldridge, “West Gore Projesi’yle yerli antimon üretiminde kritik bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. ABD hükümeti, stratejik mineralleri destekleme politikaları kapsamında bu tür projelere milyarlarca dolar ayırmayı planlıyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Antimon pazarının önümüzdeki yıllarda büyümesi bekleniyor. Military Metals Corp.’un Nova Scotia ve Slovakya’daki yatırımları, şirketi Çin’in hâkimiyetine alternatif olarak konumlandırıyor. Ayrıca, yeni rezervlerin keşfi ve geliştirilmesiyle birlikte şirketin sektördeki etkisinin artması bekleniyor.

Antimon, hem savunma sanayii hem de yenilenebilir enerji ve teknoloji üretiminde kritik bir rol oynuyor. Çin’in küresel antimon arzını kontrol etmesi, bu alanda yerli kaynakların geliştirilmesini daha da önemli hale getiriyor. Military Metals Corp., bu stratejik yarışı şekillendirecek ana aktörlerden biri olmaya aday.

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