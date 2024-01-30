İkinci el alışveriş sitelerine dikkat! Sağlığa büyük zararları ortaya çıktı

Kaynak: İHA
İkinci el alışveriş sitelerine dikkat! Sağlığa büyük zararları ortaya çıktı
Uzman, ikinci el alışveriş sitelerindeki ürünlerin vücut biti, uyuz, Hepatit B, Kandida, Trikomoniyaz ve Herpes simplex gibi hastalıklarını taşıyabileceğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

Giyim sektörü fiyatlarının artmasıyla birlikte, ikinci el alışveriş siteleri daha çok ilgi görmeye başladı.

Ancak Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, bu sitelerde satılan veya alınan kıyafetlerin yanı sıra mutfak ve banyo malzemeleri, anne-bebek ve kişisel bakım ürünlerinin hijyenik olmadan kullanılmasının, cilt yoluyla bulaşan çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Mikrobiyolog Ada Alver, ikinci el alışveriş sitelerindeki ürünlerin vücut biti, uyuz, Hepatit B, Kandida, Trikomoniyaz ve Herpes simplex gibi hastalıkları taşıyabileceğini söylüyor.

Ada Alver, “Bu ürünler arasında en çok rağbet görenler yenidoğan kıyafetleri, biberon, emzik ve emzirme ürünleri oluyor. Ancak bu dönemde bebeklerin bağışıklık sistemi henüz gelişmediği için, bu ürünleri kullanırken daha fazla dikkatli olmak gerekiyor” diye ekliyor.

Ada Alver, ayrıca mağazalardaki deneme kabinlerinin de enfeksiyon riski taşıdığını belirtiyor

Ada Alver, “Deneme kabinlerinde her gün çok sayıda kişi aynı kıyafeti deniyor. Bu da enfekte olan kişilerden sağlıklı kişilere hastalık bulaşmasına yol açabiliyor. Bu yüzden kıyafetlerin ve kabinlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi insan sağlığı için önemli.” dedi.

Ada Alver, alışveriş ürünlerinin enfeksiyon kaynağı olmaması için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

“Hem mağazalardan hem de online sitelerden aldığımız kıyafetler ve diğer ürünler, ürünün türüne göre 60 derecede çamaşır veya bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra kullanılmalı. Sıcaklığa dayanamayan ürünler ise sabunlu suyla yıkanıp beyaz sirke ile silindikten sonra kullanılmalı.”

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