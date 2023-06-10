İkinci el araba almak isteyenler acele edin. Yola çıktı geliyor

Dolarda artış ikinci el otoya zam olarak döndü. Kurdaki artış önce sıfır araçlara vurdu ardından da ikinci el otoya zam olarak döndü.

Ekonomi Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, Otomotiv sektöründe zamlar durmuyor. Dolar ve eurodaki kur artışı, son dönemin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen otomobile zam olarak döndü. Bu hafta döviz kurunda yaşanan hızlı yükseliş, sıfır kilometre araçlarda yeni fiyat artışlarına neden oldu. Zam dalgası kısa sürede ikinci el piyasasına da sıçradı. Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Döviz kurundaki yükselişin ikinci el otomobil piyasasına etkilerini Muhammed Ali Karakaş, “Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamlar, ikinci piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor” açıklamasını yaptı. Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi. Karakaş, ikinci el piyasasında satışlara yönelik beklentilerini ve piyasayı şekillendirecek gelişmeleri şöyle özetledi: “Yaz sezonu, kiralamanın artışı hızı, kurun artış hızı yatırım aracına dönüşe hizmet etmesi, gibi etkiler devam ederse ticaret hızlanır. Bu durumda doğal olarak ikinci el de adetler yükselmeye devam eder. İkinci el otomobil pazarında yılsonunda 7.5 milyon adetin üzerinde bir satış beklentimiz var.” 2022’de 6,4 milyon adet ikinci el otomobil satılmıştı.

SATIŞLAR NE OLACAK

Döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret eden Muhammed Ali Karakaş, “Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir” dedi.

VERGİLER

Ekonomideki yeni yol haritasının sektörün kaderini belirleyeceğini ifade eden Karakaş,"elektrik otomobili teşvike yönelik vergisel anlamda tüketiciye avantaj yaratacak hamlelerin sektörde geniş yankı uyandıracağı kesin. Bu bağlamda kur, faiz, enflasyon dengesinde piyasa kendi yolunu bularak bir fiyatlama yapacak” diye konuştu.