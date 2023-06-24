İkinci el araba almak isteyenler dikkat. Bakan duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. el araba otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnternet üzerinden satılan 2. el araçların fiyatlarının sıfır araçların fiyatını aşamayacağını açıkladı.

İkinci el araba almak isteyenler dikkat. Bakan duyurdu

Karar'ın haberine göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaparak, internet üzerinden satılan ikinci el araçların fiyatlarının sıfır araç fiyatını aşamayacağını belirtti.

Bu konuda düzenlemelerin yapılacağına dair sinyaller verdi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının süresinin 6 ay daha uzatıldığı ifade edildi. Bu kararlar, ikinci el araba satışlarına yönelik yeni düzenlemelerin yapıldığına işaret etmektedir. İşte detaylar...

FİYATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin bir açıklama yaparak, internet üzerinde satılan ikinci el araçların fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini vurguladı.

Bakan Bolat, bu konuda ilgili internet siteleriyle görüşmeler yapıldığını ve fiyatların Temmuz-Ağustos aylarında dengeleneceğini belirtti. Eğer denge sağlanamazsa ek tedbirlerin alınabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının süresinin 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay daha uzatıldığı bildirildi. Bu kural, aşırı fiyat artışları, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele etmek amacıyla uygulanmaktadır.

İNTERNETTEN SATIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki üretim, istihdam, ihracat ve satışlardaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bu sektörün ülkenin en güçlü sektörlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.
Bakan Bolat'ın ikinci el araba fiyatlarına ilişkin açıklaması, internet üzerinde yapılan satışlarda fiyat dengelemesi ve sıfır araç fiyatını aşmama ilkesini benimseyeceğini göstermektedir.

Ticaret Bakanlığı ise otomotiv sektöründe haksız uygulamalarla mücadeleye devam etmektedir. Bu kararlar, ikinci el otomobil piyasasında düzenlemelerin yapıldığı ve tüketicilerin korunmasının amaçlandığı anlamına gelmektedir.

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