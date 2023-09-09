İkinci el araç alamayanlar bu yönteme yöneldi. Fiyatlar yüzde 10 düştü

Sıfır arabalarda 100 bin TL’ye kadar indirim yapılması ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10 düşüşe neden olurken bazı satışlarda tarlayla takas yoluna gidiliyor.

İkinci el araç alamayanlar bu yönteme yöneldi. Fiyatlar yüzde 10 düştü

Mynet’te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araba için aldığı tedbirler al-satçıların elini daralttı. Üzerine bir de sıfır araçlar gelmeye başlayınca piyasa hareketlendi. İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatlar yüzde 10’a yakın düştü.

Ellerindeki aracı satamayanlarsa takasa yöneldi. Stokların artması fiyatları da aşağı yönlü etkiledi otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Galericiler, bazı kişilerin araçlarını gayrimenkul, tarla veya başka mülklerle takas etmeye yollarına gitmeye başladığını duyurdu.

Sıfır otomobillerde de bayilerin indirim kampanyası fiyatlara yansıdı. İndirimler aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. Fiyat arttıkça indirim miktarı da yükseliyor. Lüks segmentte indirim 100 bin liraları aşarken, daha düşük segmentlerdeki araçlarda indirim 30-60 bin TL bandında gerçekleşti.

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