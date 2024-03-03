İkinci el araçlarda en çok tercih edilen 3 model ortaya çıktı

2023 yılının sonlarına doğru sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında kayda değer düşüşler görüldü. Sıfır fiyatların aşağı çekilmesi ikinci ele de fiyat düşüş olarak yansıdı. Özellikle bayilerde 2023 üretimli araçların satılması amacıyla kampanyalar hızlandı. Peki şu anda stoklarda 2023 üretimli araç kaldı mı, bayilerde hala kampanyalar sürüyor mu?

Sıfır ve ikinci el araç piyasasına dair merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr'ye anlattı. Ertemel’in açıklamaları şu şekilde:

‘ÇOK AVANTAJLI TAKAS VE FİNANSMAN FIRSATLARI SUNULDU’

“Ticaret Bakanlığımızın piyasa disiplinini yeniden tahsis etmek ve olağan dışı fiyatlamaları kontrol altına almak adına attığı adımların yanı sıra otomobil üretiminin artmasıyla birlikte arz talep zinciri tekrar kurulmuş, olağan dışı fiyatlamalara sebep olan faktörler ortadan kaldırılmıştı. Tekrar regüle edilen piyasa koşulları, markalara yıl sonu kampanyalarında gerçekleştirilebilecek istisnai indirim ortamını hazırladı.

Bu süreçte etiket fiyatlarından %20-25 indirimlerin yapıldığı, çok avantajlı finansman veya takas fırsatları sunulan, tüketici lehine bir dönem gerçekleşti. Sıfır otomobilde yapılan indirimler ikinci el piyasasına da yansıyarak, bu pazarda da %15 ile 20 oranında düşüş sağlanmış oldu.

Devam eden süreç içerisinde döviz kuru, enflasyon ve bu faktörlere bağlı olarak artan maliyetler sebebiyle sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar artabileceğini, ancak 2023 model stokları bitene kadar kampanya ve indirimli fiyatların devam edeceğini öngörmüştük.

‘İNDİRİMLİ KAMPANYALAR AZALDI’

İçinde bulunduğumuz dönemde neredeyse tüm modellerin stokları tükendiğinden dolayı indirimli fiyat ve finansman kampanyaları azalmış durumda. Şubat ayı itibarıyla stoku azalan araçlarda kampanyalar sonlanırken, stoku olan nadir modellerde ise kampanyaların mart ayı itibarıyla sonlanacağı kanaatindeyiz. Bundan sonraki süreçte 2024 model araçlar yeni maliyetler doğrultusunda satışa sunulmaya devam edecektir.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER HANGİLERİ?

Türkiye otomotiv pazarında piyasaya sunulan en ucuz otomobiller A Segment Küçük Hatcback araçlar olan Hyundai i10 ve Kia Picanto baz modelleri. C Segment Sedan aile otomobili olan Fiat Egea ve B Segment Hatcback otomobil olan Citroen C3 veya Renault Clio en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alıyor.

YENİ YILDA ARAÇ FİYATLARI ARTTI MI?

Yeni yıl itibarıyla döviz kuru, enflasyon ve bu faktörlere bağlı olarak artan maliyetler sebebiyle sıfır otomobil fiyatlarında bir miktar artış yaşandı. Döviz kurunda artış devam ettiği takdirde, gelecek süreçte sıfır otomobil fiyatlarında artış sürebilir. Ancak alınan önlemler ve mevcut piyasa koşulları sebebiyle geçmiş yıllardaki spekülatif piyasa koşulları tekrarlanmayacak, fiyat artışları öngörülebilir oranda olacaktır.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 MODEL!

İkinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller arasında C Segment Sedan aile otomobili olan Fiat Egea ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde üretilmesinin sunduğu fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor sebebiyle kullanıcılar açısından fiyat-performans otomobili olarak değerlendirildiğinden tüketiciler açısından oldukça tercih ediliyor. Renault Clio, Renault Megane gibi otomobiller de ikinci el piyasasında en çok tercih edilen otomobiller arasında.

İKİNCİ EL PİYASASI BAYRAM SONRASI HAREKETLENİR Mİ?

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesine karşın ikinci el fiyatlarının bir süre daha sabit kalması sebebiyle, şubat ayı itibarıyla özellikle 3 yaşına kadar olan otomobillere talepte bir miktar hareketlilik yaşanıyor.

İlkbahar ayları itibarıyla fiyat avantajı neticesinde ikinci elde toparlanmanın başlayarak talebin bu pazara kayacağı, yılın ikinci yarısında ise ikinci elde beklenen seyre ulaşılarak otomobilde ikinci el döneminin yaşanacağı kanaatindeyiz.

ŞU ANDA SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK AVANTAJLI MI?

İndirimli fiyatlar ve kampanyalar neticesinde kullanıcı tercih refleksi bir süredir sıfır otomobildeydi. Ancak kampanyaların sonlanması ve uygulanan fiyat artışları sebebiyle kullanıcı tercihinin değişmeye başladığını görüyoruz. Bu sebeple yüksek seyreden sıfır satış adetlerinin mart-nisan aylarında azalacağı düşüncesindeyiz.

İlkbahar ayları itibarıyla sıfır otomobil fiyatları ve beklenen talep artışıyla birlikte ikinci el fiyatlarında da yükseliş etkisini gösterebilir. İçinde bulunduğumuz süreçte sabit kalan ikinci el otomobil reel fiyatları, otomobil almak isteyen kullanıcılara fırsat sunuyor. Bu açıdan bakıldığında otomobil almayı planlayan vatandaşlarımız bütçe ve ihtiyaçlarına göre değerlendirerek sıfır veya ikinci el pazarındaki mevcut fiyatları değerlendirmeleri avantajlı olacaktır.”