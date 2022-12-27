Piyasa hareketlendi. İkinci el oto alacaklara kritik uyarı: Araç alımına ara verin

Yeni yıla sayılı günler kala ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı nedeniyle ikinci el araçlarda talep arttı. İkinci ele talebin artmasından dolayı iki haftada ortalama yüzde 20 fiyat artışı yaşandı. Oto galeri esnafı Yılmaz Kebapçı, tüketiciye araç alımına ara vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

"İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATLARI ARTTI"

İHA’nın haberine göre; ikinci el otomobil piyasasında yılın son günlerinde hareketlilik yaşandığını aktaran oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Yılbaşından sonra zam gelecek korkusu ikinci el otomobil piyasasına hareketlilik getirdi. Bu hareketlilik ile beraber ikinci el araçlara yüzde 5-10 zam geldi" dedi.

"BU ARTIŞ NORMAL DEĞİL"

"Son 15 gün içerisinde çok fazla talep artışı yaşadık" diyen Kebapçı, "Arz talep dengesi bozulunca da fiyat artışı yaşadık. Geçtiğimiz hafta 600 bine sattığım aracı, bugün bir arkadaşım ihaleden 670 bine satın aldı. Baktığınız zaman yüzde 10’unun üzerinde artış oldu. Vatandaşların biraz alımı durdurması lazım. Ben almıyorum, fiyatlar çok yüksek çünkü. Bu artış çok normal değil" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BİR ALGI VAR"

Yılbaşından dolayı ikinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini ifade eden oto galerici Gökhan Ardaşen, “Vatandaşlar son iki haftadır ikinci el otomobile çok fazla talep gösteriyorlar. Bu talep ile beraber ikinci el otomobillere yaklaşık yüzde 20 zam geldi. Normalde iki hafta içerisinde 30 araç satardık, bu talep ile beraber bu rakam 40’a çıktı. Benim şahsi görüşüm yılbaşından sonra bir artış olmayacak. Şu anda bir algı var. Dövizde bir artış olmadığı sürece araçlarda fiyat artışı olmaması gerekiyor" diye konuştu.