İkinci el otomobil piyasası can çekişiyor. Talep azaldı fiyatlar çakıldı

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi, ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İkinci el otomobil piyasası can çekişiyor. Talep azaldı fiyatlar çakıldı

Oto galericiler, satışların duracağını ve fiyatların yüzde 30’a kadar gerileyeceğini belirtti. Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını söyleyen esnaf, “Yatırımcılar tamamen piyasadan çekildi” dedi.

Talep yok, gerileme devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşandığını ifade eden oto galeri esnafı, talebin olmadığını ve gerilemenin devam ettiğini söyledi. Esnaf, “Bundan 3 ay kadar önce yüzde 10 gibi gerileme ile başladı. Bu gerilemenin yüzde 30’ları bulacağını düşünüyoruz. Eskiden faiz oranı ne olursa olsun araç rakamı yükseliyordu. O yüzden kredi çekmek sorun olmuyordu. Araç artık yatırım aracı olmadığı için araca talep olmuyor” diye konuştu.

Faize yönelen vatandaş araç almıyor

Otomobilin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını ve vatandaşın faize yöneldiğini belirten oto galerici, "Şu anda bankalar çok fazla faiz verdiği için araca para yatırmak mantıklı olmuyor. Bu parayı faize yatırdığı zaman daha yüksek kazanç elde ediliyor. Yatırımcılar tamamen piyasadan çekildi diyebiliriz. Talep düştükçe fiyat düşecektir. Bu rakam yüzde 40’ları bulmaz bu büyük bir rakam ama yüzde 30’ları bulur. Bu gerileme bir yerde duracaktır. Duracağı zaman aralığına kadar da talep çok fazla olmayacaktır” dedi.

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