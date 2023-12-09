İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu. Araba alacaklar dikkat

Quick Finans, 2. El Oto Raporu 2023 Kasım verilerini paylaştı. Rapora göre, 2. el araç satışında bireysel müşteri yüzde 32 fiyat düşürdü.

KAYNAK: İHA
İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu. Araba alacaklar dikkat

Quick Finans’ın yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun 2023 yılı Kasım ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı.

SmartIQ iş birliği ile hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

TAKASTA ZORLANDILAR

0 kilometre araçlar için distribütör firmaların yaptıkları kampanyalar bireysel müşterileri cezbederken 2. El aracını takasta kullanmak isteyenler bekledikleri fiyata ulaşamadı.

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BİREYSEL MÜŞTERİLER FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa 2. el araçlarını vermekte zorlanınca 2. el araçlarında fiyat indirimlerini hızlandırdı. 2. el araç piyasasında araç bolluğu artarken düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önledi. 2. el araçlarını satmak isteyen bireysel müşteriler kasım ayında yüzde 32 fiyat düşüşüne gitti.

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SATIŞLA KALMA SÜRESİ UZAMAYA DEVAM EDİYOR

Rapora göre, Kasım ayında araç fiyatları bir önceki aya göre Euro bazında yüzde 9 gerilerken TL bazında gerileme yüzde 2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi geçen aya göre ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.

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