İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem. Zorunlu hale geliyor

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya platformu X hesabı üstünden gerçekleştirdiği paylaşımda İkinci el otomobillere 1 yıl, 20 bin km garanti zorunluluğu geleceğini açıklayarak Motorlu kara taşıtlarının ticaretine yönelik yürürlüğe koyulan yeni yönetmelik ile ilgili konuştu.

Özpeynirci, yeni yönetmelik kapsamında, normalde, 8 yıl veya 160 bin km altındaki 2. el otomobillere genel olarak 3 ay veya 5.000 km garanti edilirken yeni düzenleme sonrası, fabrika çıkışlı 2. el otomobillerde bu süre ve kilometre sınırları uzatılacağına vurgu yapılarak, yeni yönetmelik doğrultusunda, üreticinin yenileme işlemi yapıldığı otomobiller için 1 yıl ya da 20 bin km garanti sunulmasını zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Özpeynirci, Türkiye’de bu modelin uygulanmasının, diğer otomobil üreticilerinin de benzer adımlar atıp atmayacağı konusunda merak uyandırdığını söyledi.

PAZARDAKİ GÜVENİLİRLİĞİ DE ARTMIŞ OLACAK

İkinci el otomobil alıcıları için önemli bir güvence sağlayacak olan yeni yönetmeliğin, pazar üzerindeki etkisi de büyük olacağı amaçlanırken, garanti süresinin uzatılması, tüketicilerin ikinci el araç alımında daha temkinli ve bilinçli kararlar almalarını kolaylaştıracak gibi görünüyor. Söz konusu düzenleme ile beraber fabrika çıkışlı 2. el otomobillerin değeri ve pazardaki güvenilirliği de yükselmiş olacak.