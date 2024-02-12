İkinci el otomobilde 'IBAN' oyunu. Otomobil almak isteyenler dikkat

Başkasına ait IBAN üzerinden para alışverişine zorlanan vatandaşlar, hem araç alırken hem de satarken dolandırıcıların hedefi oluyor. 'IBAN' tuzağıyla birçok vatandaş mağdur olurken sektör temsilcileri konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

Yeni yılla birlikte yapılan zamlarla beraber İkinci el otomobil satışlarında yaşanan durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. Yeni uyguladıkları sahtekarlık yöntemi noterlerin dikkatini çekerken çok sayıda vatandaş otomobil alım-satım işlemleri esnasında mağdur oluyor. Hem otomobil almak isteyenleri hem de satmak isteyenleri hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin sektör temsilcileri önemli uyarılarda bulundu.

"ARACI ALANLA PARAYI GÖNDEREN FARKLI"

Araç Satış Temsilcisi Sercan Oktay, CNN Türk'e yaptığı açıklamada,

Aracı alan kişiyle parayı gönderen kişi farklı kişilerin farklı olduğunu, Ancak vatandaşların bu işi her gün yapmadıkları için dikkat etmediğini söyledi. Oktay, “Aracın noter satışı tamamlandıktan sonra parayı gönderen kişi devreye giriyor. 'Aracın alımı için ben size bir para gönderdim fakat aracı bana vermediniz' diyerek vatandaştan şikayetçi oluyor” ifadelerini kullandı.

"SATICI KONUMUNDAKİ DOLANDIRICI YİNE ORTADAN KAYBOLUYOR"

Dolandırıcıların bir de satıcı olduğu bölümü aktaran Oktay, "Orada vatandaşa hiç alakası olmayan bir kişinin IBAN’ı verilip, o hesaba parayı bir şekilde alıyorlar. Muhatap parayı gönderen ile hesap sahibi oluyor. Dolandırıcı kişi ortadan yine kayboluyor" ifadelerini kullandı.

“HESABA GELEN PARALAR KONTROL EDİLMELİ”

Sercan Oktay, Araç alım satım işlemi yapacak vatandaşları uyararak, muhakkak hesaplarına gelen paranın açıklamasını kontrol etmelerini yani para geldi ama kimden geldi ve açıklamada ne yazıyor? Gibi detaylara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Oktay, “Bazen hesabınıza bir para geliyor ve açıklamasına ‘şu tarihte ödenecek borç’ diye yazılıyor. Burada maalesef vatandaş mağdur ediliyor. Günü geldiğinde o parayı ödemek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.