İkinci el sıfırdan pahalı

Editör: Sami GÜREL

Türkiye’de yaşanan sıfır el otomobil krizi, ikinci araç piyasasını ayağa bir kaldırdı ki, tutabilene aşk olsun. Galeriler, bayilere sıraya girip önceden aldıkları araçları yüksek fiyatlardan satarken, bu durum ikinci el oto piyasasını uçurarak, bayilerin sıfır araç listelerindeki fiyatları sollamasına neden oldu.

TikTok kullanıcısı bir vatandaşın çektiği videoda ikinci el bir araç fiyatının, sıfırından daha pahalı olması sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş çektiği videoda, incelediği aracın ikinci el araç satan sitedeki fiyatının 1 milyon 250 bin TL olduğunu, aynı aracın 6 bin km’de ve 5 bin TL kaza kaydının olduğunu gösteriyor.

Aracı bu sefer markanın sitesine girip kontrol ettiğinde ise sıfır km aracın fiyatının 1 milyon 76 bin TL olduğunu görüyor ve ikinci el fiyatının, sıfır araca karşın daha pahalı olmasına tepki gösteriyor.

Video sosyal medyada 500 bin’e yakın bir izlenme yakalarken, birçok sosyal medya kullanıcısı da videoyu paylaşıp bu olaya tepkisini gösterdi.