İkinci elde en hızlı satılan otomobil belli oldu

İkinci elde en hızlı bu otomobiller satıldı

Haziran ayında ikinci el araç pazarında önemli değişimler yaşandı. İndicata'nın verilerine göre, çevrim içi mecralarda geçen ay toplam 330,405 kurumsal ilan yayınlandı. Bu, Mayıs ayına göre %20 düşüşü temsil ederken, 2023 Haziran ayına göre ise %11 artış gözlendi.

Haziranda yayınlanan ilanların %48'i, yani 156,974 araç satışı gerçekleşti. Satış adetleri, Mayıs ayına göre %2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşüş kaydetti.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 352,619 ilan üzerinden yapılan analize göre, perakende fiyatlar geçen aya göre %2 düştü. Bu düşüşle birlikte, yılbaşından bu yana fiyatlar sene başındaki seviyelerine geriledi.

EN ÇOK DİZEL SATILDI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen ay pazarda en çok dizel araçlar satıldı, bunu benzinli ve oto gazlı araçlar takip etti. Hibrit otomobillerin satış sayısı 1421, elektrikli otomobillerin ise 1391 olarak kaydedildi. Elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %88 artarak pazardaki paylarını %0.72'ye yükseltti.

51 GÜN DİKKAT ÇEKTİ

Araçların yaşlarına göre fiyat değişimlerine bakıldığında, 0-6 yaş arası araçlarda fiyat artışının %1'in altında kaldığı, 6 yaş üzeri araçlarda ise %0.35 düşüş yaşandığı belirlendi.

Ortalama olarak, ikinci el araçların Haziran ayında satılma süresi 51 gün olarak hesaplandı. Renault marka araçlar, ortalama satış süresi 42 günle pazar ortalamasının üzerinde performans gösterirken, Mercedes-Benz marka araçlar ortalama 65 günle en yavaş satılanlar arasında yer aldı.