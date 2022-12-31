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Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması. İkinci görüşme için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile olan görüşmelere ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu tarih verdi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 20:41
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İkinci görüşme için tarih verdi. Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması.

Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması. İkinci görüşme için tarih verdi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Rusya'da Suriye Milli Savunma Bakanı ve heyetiyle görüşmüştü. 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Bakan Akar, “Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük" ifadelerini kullanmıştı. 

İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Görüşmenin ardından 'Suriye ile ikinci kez temas kurulacak mı?' sorusu da gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirerek Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.

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