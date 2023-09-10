İkinci kez kanser olan Güler Işık son sağlık durumunu paylaştı

Bir dönem söylediği türkülerle adından söz ettiren 'Türkülerin kraliçesi' lakaplı Güler Işık, 2015 yılında göğsünde hissettiği sertlik ve ağrıdan sonra doktora gitmiş ve göğüs kanseri teşhisi konulmuştu.

Hastalığı atlatan Işık geçtiğimiz yılın başlarında ikinci kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

ZOR GÜNLERİ ATLATTI

Rutin kontroller sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Işık, sevenlerinden dua istemişti. Sahneleri bırakan ve maneviyata yönelen Işık, zorlu günleri atlattı ve kanseri yendiğini açıkladı.

'SİZLERE MÜJDELİ BİR HABER VERMEK İSTİYORUM'

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Işık müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu;

''Sizlere müjdeli haberi vermek istiyorum. Çok şükür filmlerim temiz çıktı. Herşey normal. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum. İlaç tedavim devam edecek ama iyiyim. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim."