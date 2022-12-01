1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı

TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı

TRT'de Kanada-Fas maçında flaş bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 21:20
Takip Et

İkinci yarı ekrandan alındı. TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı

TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
+
Aa
-

TRT'de FETÖ'cü Hakan Şükür'ün adının söylenmesi kanalda krize yol açtı. 

TRT’de Kanada-Fas Dünya Kupası maçının spikeri olan Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada kaydettiği golün ardından dünya kupalarındaki en erken golün kime ait olduğunu söyledi.

"HAKAN ŞÜKÜR" DEDİ, İKİNCİ YARIYI GÖREMEDİ

En erken golü atan ismin Hakan Şükür'e ait olduğunu hatırlatan Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
1.12.2022 21:32
Bir zamanlar Kraldı, şimdi terörist, yarın da tersi olursa, şaşırırmıyız? Hayır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
3
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
5
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
6
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
﻿Kartal'da servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Ölü ve yaralılar var. İşte o anlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.