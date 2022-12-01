TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı

TRT'de FETÖ'cü Hakan Şükür'ün adının söylenmesi kanalda krize yol açtı.

TRT’de Kanada-Fas Dünya Kupası maçının spikeri olan Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada kaydettiği golün ardından dünya kupalarındaki en erken golün kime ait olduğunu söyledi.

"HAKAN ŞÜKÜR" DEDİ, İKİNCİ YARIYI GÖREMEDİ

En erken golü atan ismin Hakan Şükür'e ait olduğunu hatırlatan Bakırcıgil, devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.