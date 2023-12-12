İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli karnı burnunda çekim yaptı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Mine Akcan
İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli karnı burnunda çekim yaptı

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz" demişti.

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Normal veya sezaryen doğuma doktorun karar vereceğini belirten, 31 yaşındaki güzel, ikizlerin isimlerini eşinin koyduğunu belirtmişti.

İKİZLERE BABA İSİMLERİ

İlk kez anne ve baba olacak ünlü çift, üç ay sonra dünyaya gelecek erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak.

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İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.

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"İDO'NUN SAÇLARI BEYAZLADI"

"İdo babalığa hazır mı?" sorusuna ünlü isim, "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını vermişti.

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SİYAH-BEYAZ KARNI BURNUNDA POZLAR

Ocak ayını doğum için işaret eden güzel isim, sosyal medyadan ise yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siyah-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı. "Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.

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