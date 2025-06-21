İkizdere'de can pazarı! Otomobil dere yatağına uçtu

Kaynak: DHA
İkizdere'de can pazarı! Otomobil dere yatağına uçtu

Rize İkizdere’de otomobil sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlık mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 25 MA 0434 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sürücü ve araçtakiler E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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