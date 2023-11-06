İklim aktivistleri, ‘Aynadaki Venüs’ tablosuna çekiçle saldırdı

İklim aktivistleri, tabloyu koruyan camı kırmaya çalıştı. Polis, saldırıyı düzenleyen iki eylemciyi gözaltına aldı. Just Stop Oil, daha önce de birçok ülkede müzelerde sergilenen sanat eserlerine benzer eylemler yapmıştı.

Eylemin Gerekçesi: Hükümetin Petrol Lisansı Planları

Just Stop Oil’den yapılan açıklamada, eylemin gerekçesi olarak hükümetin milyonlarca insanı öldüreceğini bilerek daha fazla petrol lisansı planlarını açıklaması gösterildi.

Grup, eylemin 1914 yılında kadın hakları savunucusu Mary Richardson tarafından aynı tabloyu kesmesine atıfta bulunarak sembolik bir anlam taşıdığını belirtti.

Richardson, bu eylemi bir kadın hakları savunucu olan Emmeline Pankhurst için gerçekleştirmiş ve hükümetin kadınlık için adalet sağlamaya çalışan Pankhurst’ü yavaş yavaş öldürdüğünü söylemişti. Tablo, Richardson’ın eyleminden sonra tamamen onarılmıştı.