İklim aktivistleri Sefiller müzikalini basarak kendilerini zincirlediler

İngiltere'nin başkenti Londra'da iklim aktivistleri, Sefiller müzikalini basarak kendilerini sahneye zincirlediler. Polis 5 eylemciyi gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
İklim aktivistleri Sefiller müzikalini basarak kendilerini zincirlediler

Dünya çapında eylemler gerçekleştiren iklim aktivistleri, bu kez de tiyatro sahnesini bastı. Çevreci grup Just Stop Oil, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sefiller müzikalini yarıda kesip sahneye çıkarak pankart açtı. Dört eylemci kendilerini sahneye zincirlerken, seyircilerin bir kısmı eylemcilere tepki gösterdi.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekibinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tiyatro yönetiminden yapılan açıklamada, eylem nedeniyle gösterinin durdurulduğu ve salonun boşaltıldığı ifade edilerek, biletlerin ücretinin iade edileceği kaydedildi.

Halka açık etkinliklerde gösteriler düzenleyen Just Stop Oil protestocuları, son olarak Temmuz ayında İngiltere’de düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ı hedef almış konfeti ve yapboz parçaları ile eylem gerçekleştirmişti. İki gösterici polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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