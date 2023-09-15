İklim değişikliği büyük balıkların sonunu getiriyor

Küresel iklim krizi ve artan deniz suyu sıcaklıkları denizleri etkilerken, en çok da büyük balık cinslerine tehdit oluşturuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
İklim değişikliği büyük balıkların sonunu getiriyor

Editör: Osmancan Erok

Bu yılki deniz sıcak hava dalgaları ve hızla artan okyanus sıcaklıkları, köpekbalıkları, ton balığı ve kılıç balığı gibi denizdeki en büyük balıklardan bazıları için gelecekte büyük değişikliklerin olacağının habercisi olarak nitelendiriliyor.

Türleri inceleyen bilim insanları, okyanusların artan sıcaklıklarının bu balıklar için tehlikeli olduğunu, ısınmanın açık su habitatlarını daha az uygun hale getirdiğini söyledi. Habitat kaybı, en önemli yırtıcılardan bazılarını ve ticari açıdan en önemli deniz ürünleri türlerinden bazılarını okyanustan büyük ölçüde uzaklaştırabilir.

ABD Massachusetts’de yakın zamanda yapılan bir araştırma, bazı büyük türlerin 2100 yılına kadar yaşam alanlarının %70'ini kaybedebileceğini öngörüyor. Bunun, bu yılki yüksek sıcaklıkların bir anormallik değil, okyanusun geleceğinin neler getirebileceğine dair bir uyarı olduğunun bir işareti olarak yorumlandı.

Dünya okyanuslarının ısınması, iklim bilimcilerin uzun zamandır odaklandığı konu ve ısınma bu yıl hızlandı. Bu yılın başlarında, küresel ortalama okyanus deniz yüzeyi sıcaklığı, birkaç haftalık bir süre içinde santigrat derecenin onda ikisi kadar arttı; bu durum, artan sıcaklıklara alışmış bilim adamlarını bile şaşırttı.

Uzmanlar, büyük balık türlerinin okyanuslar için çok önemli olduğunu, su altı dünyasının hayatını devam ettirebilmesi için aşırı önemli konumda olduklarını belirtirken, insanların besin dünyası açısından da konumlarının değerini vurguladılar.

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