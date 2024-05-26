İklim Değişikliği ve Su Raporu 2023 sonuçları açıklandı

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun üstlendiği dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2023 yılı Türkiye Sonuçları, Zorlu Center PSM’de düzenlenen CDP Türkiye 14. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı ile kamuoyuna açıklandı.

Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Yöneticisi Seray İmer konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) Sürdürülebilirlik Raporlama Kurulu Başkanı Patrick Cambourg etkinliği video ile katıldı.

CDP Avrupa'dan Sorumlu Raporlama Başkanı Ariane Coulombe konferansta gerçekleştirdiği konuşmada CDP’deki yeni dönemi ve hedefleri paylaştı.

CDP Türkiye’nin 2010’dan bu yana Türkiye’deki şirketlerin iklim konusunda harekete geçmesi ve global gelişmelere uyum sağlamaları için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden CDP Türkiye Ülke Programları Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2023 Türkiye Raporu’nun sonuçlarını açıkladı.

ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE PLASTİK VAR

Sonuçlara göre, Türkiye’den raporlama yapan şirketlerin emisyon verilerinde olumlu bir iyileşme trendi görüldü.

Geçen yıla göre emisyonlarında mutlak bir artış raporlayan şirketlerin oranı yüzde 25'e düştü. Önceki yıl raporlanan yüzde 51'lik orana kıyasla önemli ölçüde ilerleme gerçekleşti. Ayrıca, şirketlerin yüzde 53'ü emisyonlarında azaltım olduğunu raporlamış. Bir önceki yıl azaltım raporlayan şirketlerin sayısı da ikiye katlanmış.

Raporda şirketlerin yüzde 93’ü iklim kaynaklı potansiyel fırsatları belirlemiş. Ancak iklimle alakalı tanımlanan toplam risk miktarı, raporlanan fırsatların 3 katından fazla. Bu durum, Türkiye’de iklimle ilgili risk ve fırsat algısının arasında önemli bir fark olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Şirketlerin yüzde 65'i biyoçeşitlilik konusunu yönetim kurulu düzeyinde ele almış ve bir yönetici atamış.

Şirketlerin yüzde 81’i su çekimlerini üçüncü tarafların kaynaklarından sağlarken, genellikle suyu yine üçüncü tarafların alanlarına deşarj ediyor.

Şirketlerin yüzde 66’sı plastikle ilgili hedefleri doğrultusunda plastik ambalaj ve atık yönetimine odaklanıyor.

PANELDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlikte İklim Raporlamasından Doğa Raporlamasına Geçiş paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay’ın yaptığı panelde konuşmacı olarak CDP Doğa Standartları lideri Nicole Hardiman, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Doğa ekibi kıdemli müdürü Verena Kraus ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerine İlişkin Hükümetler Arası Platform (IPBES) Dönüştürücü Değişim Değerlendirme Raporu Baş Yazarı Sevil Acar yer aldı.

CDP’ye raporlama yapan tüm şirketler CDP metodolojisine göre derecelendirildiği belirtildi. Çevre alanında kabul gören CDP Global A listesine Türkiye’den 23 şirket girmeyi başardığı açıklandı. Bu şirketlerden Aydem Yenilenebilir Enerji, Brisa, Mavi, Migros ve Yapı Kredi hem İklim değişikliği hem de su güvenliği kategorilerinde Global A listesinde yer aldı.

İklim Değişikliği Programında A notunu alan 358 Global A Şirketi’nin 18’i, Su Güvenliği Programı kapsamında ise 101 Global A şirketinin 10’u Türkiye’den. Ayrıca, 32 şirket İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde (A-) derecelendirme notunu aldı. 11 şirket ise CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi (SER) kategorisinde A notuna ulaştı.

CDP 2023 Global İklim Lideri şirketler Abdi İbrahim, ADM Elektrik, Aydem Elektrik, ELSAN, GDZ Elektrik, Gediz Elektrik, QNB Finansbank, Sabancı Holding, Şekerbank, İş Bankası, TEMSA ödüle layık görüldü.

CDP 2023 Global Su Liderleri şirketleri ise CarrefourSA, Coca-Cola İçecek, Enerjisa, Park Cam, Halkbank oldu.