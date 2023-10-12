İklim değişikliğine bağlı krizler saatte 16 milyon dolarlık zarara neden oluyor

Yapılan son araştırmalara göre, bilim insanları, son 20 yılda meydana gelen iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarının saatte 16 milyon dolarlık zarara mal olduğunu ortaya koydu.

Son verilere göre, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının maliyeti 2022 yılında 280 milyar dolar.

Araştırmacılar küresel ısınmanın aşırı hava olaylarını ne kadar tırmandırdığına ilişkin verileri, kayıplara ilişkin ekonomik verilerle birleştirerek tahminleri oluşturdu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hasar maliyetlerinin üçte ikisini can kayıpları, üçte birini ise mal ve mülk kayıpları oluşturuyor. Araştırma, iklim krizi kaynaklı aşırı hava olaylarından etkilenen insan sayısının yirmi yılda 1,2 milyara ulaştığını gösteriyor.

Bu tahminler, ortalama küresel sıcaklıktaki değişikliklere dayanan bilgisayar modellerinden elde edilen tahminlerden çok daha yüksek.

AŞIRI HAVA OLAYLARI İKLİM MALİYETİNİ ARTTIRIYOR

Bulgulara göre, iklim maliyetlerinin üçte ikisi Harvey Kasırgası ve Nargis Kasırgası gibi fırtınalar, yüzde 16’sı sıcak dalgaları, yüzde 10’u ise sel ve kuraklıklardan kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre iklim maliyetlerinin en yüksek olduğu yıllar aşırı hava olaylarının yaşandığı dönemlere denk geliyor. Örneğin Avrupa‘yı sıcak dalgasının vurduğu 2003, Myanmar‘ı Nargis Kasırgası’nın vurduğu 2008, Somali‘yi kuraklığın ve Rusya‘yı sıcak hava dalgasının vurduğu 2010 yıllarından hesaplanan iklim maliyeti daha yüksek. Benzer şekilde mülk değerlerinin yüksek olduğu ABD‘de kasırgaların vurduğu 2005 ve 2017 yıllarında oluşan maddi hasar daha yüksek.

Yeni Zelanda‘daki Wellington Victoria Üniversitesi‘nden Prof. Dr. Ilan Noy, aşırı hava koşullarından kaynaklanan zararın büyük bir kısmının yoksul ülkeleri vurmasına rağmen, sadece altyapıya verilen ekonomik zararın dikkate alınmasının maliyet tahminlerini zengin ülkeler lehine çarpıtacağını belirtiyor.

MALİYET, SÖYLENENDEN ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Çalışmayı meslektaşı Rebecca Newman ile birlikte yürüten Noy, gerçekleşen çok sayıda aşırı hava olayına bağlı ölen insan sayısı ya da ekonomik zarar konusunda veri bulunmadığını söylüyor ve ekliyor:

“Bu da 140 milyar dolar olarak vurguladığımız rakamımızın önemli ölçüde düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin, sıcak dalgası kaynaklı ölüm verileri sadece Avrupa‘da mevcut. Sahra altı Afrika‘nın tamamında sıcak dalgaları nedeniyle kaç kişinin öldüğüne dair hiçbir fikrimiz yok.”

Özellikle düşük gelirli ülkelerdeki veri eksikliği nedeniyle maliyetin ciddi şekilde düşük tahmin edilmiş olabileceğinin altını çizen araştırmacılar, ürün verimindeki düşüşler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi ek iklim maliyetlerin araştırmaya dahil edilmediğini belirtiyor.