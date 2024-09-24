İklim krizi derinleşiyor: Antarktika 2300'de tarih olabilir!

artmouth Üniversitesi liderliğindeki 50’den fazla iklim bilimcisinin ortak çalışması, karbon emisyonlarının Antarktika'nın buz tabakasını önümüzdeki 300 yıl boyunca nasıl etkileyebileceğine dair net projeksiyonlar sunuyor. Çalışma, “Earth's Future” dergisinde yayımlandı.

Araştırmalar, mevcut buz tabakası modellerinin her birinin 2100 sonrası Antarktika'nın buzullarının geleceği konusunda belirsizlikler taşıdığını gösteriyor. Bilim insanları, 16 farklı buz tabakası modelinden elde edilen verileri bir araya getirerek, bu yüzyıl boyunca, mevcut karbon emisyonları altında bile, Antarktika'daki buz kaybının artacağına dair bir konsensüs oluşturduklarını belirtti. Ancak, bu tutarlılığın 2100 sonrasında hızla azaldığını vurguladılar. Modeller, mevcut emisyon seviyeleri altında, Antarktika'nın batısındaki çoğu havzanın hızlı bir şekilde geri çekileceğini öngörüyor. 2200 yılına gelindiğinde, eriyen buzulların küresel deniz seviyelerini 1.7 metre kadar yükseltebileceği ifade ediliyor. Bazı hesaplamalar, 2300 yılında Antarktika buz tabakasının neredeyse tamamen çökebileceğini öngörüyor.

Araştırmanın baş yazarı Hélène Seroussi, “Karbon emisyonlarının bu yüzyıl içindeki etkisi sınırlı, ancak yüksek ve düşük emisyon senaryoları arasındaki fark 2100 sonrasında belirgin bir şekilde artıyor” diyor. Araştırma, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için karbon emisyonlarının derhal kesilmesinin hayati önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, Antarktika'nın buz tabakasının gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini anlamak için iş birliği yaparak, model farklılıklarını gidermeyi hedefliyor. Seroussi, “Bilim camiasından öğreniyoruz ve bu iş birliği sayesinde belirsizlikleri daha iyi değerlendirebiliyoruz” diyor.