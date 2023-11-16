İklim krizinde yeni tehlike. 2050'ye kadar 5 kat artacak

Sciene Alert’da yer alan makaleye göre, Uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda aşırı sıcaklar nedeniyle neredeyse beş kat daha fazla insanın öleceğini belirtirken, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmediği takdirde " insanlığın sağlığının ciddi risk altında olacağı" uyarısında bulunuldu.

Önde gelen araştırmacılar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen önemli bir yıllık değerlendirme olan The Lancet Countdown'a göre ölümcül sıcaklık, dünyada giderek artan fosil yakıt kullanımının insan sağlığını tehdit eden birçok yolundan yalnızca biri olarak belirtildi.

Araştırmacılar, daha yaygın kuraklıkların milyonları açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya bırakacağı, her zamankinden daha fazla yayılan sivrisineklerin bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getireceği ve sağlık sistemlerinin bu yükle başa çıkmakta zorlanacağı konusunda uyardı.

Korkunç değerlendirme, insanlık tarihinin en sıcak yılı olması beklenen dönemde gelirken, daha geçen hafta, Avrupa'nın iklim monitörü geçen ayın tarihteki en sıcak Ekim ayı olduğunu açıkladı.

Bu korkutucu açıklamalar aynı zamanda, uzmanların küresel ısınmanın sağlık üzerindeki etkisine ışık tutmaya çalıştığı 3 Aralık'ta ilk kez bir "sağlık günü"ne ev sahipliği yapacak olan, bu ayın sonlarında Dubai'de gerçekleştirilecek COP28 iklim görüşmelerinin öncesinde gerçekleşti.

Lancet Geri Sayım raporu, artan küresel eylem çağrılarına rağmen, enerjiyle ilgili karbon emisyonlarının geçen yıl yeni zirvelere ulaştığını belirterek, gezegeni ısıtan fosil yakıtlara yönelik hala büyük devlet sübvansiyonları ve özel banka yatırımlarını da gözler önüne serdi.

KRİZ ÜSTÜNE KRİZ

Lancet Countdown araştırmasına göre geçen yıl dünya çapında insanlar ortalama 86 gün yaşamı tehdit eden sıcaklıklara maruz kaldı. Raporda, 65 yaş üstü sıcaktan ölenlerin sayısının 1991-2000'den 2013-2022'ye yüzde 85 arttığı belirtildi.

Lancet Countdown'ın genel müdürü Marina Romanello , "Ancak bugün gördüğümüz bu etkiler çok tehlikeli bir geleceğin yalnızca erken belirtileri olabilir" dedi .

Dünyanın yüzyılın sonuna kadar iki santigrat derece ısınacağı senaryoya göre (şu anda 2,7 °C'ye doğru gidiyor ), ısıya bağlı yıllık ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 370 artacağı öngörülüyor. Bu, 4.7 kat artışa işaret ediyor.

Tahminlere göre, yüzyılın ortasına kadar yaklaşık 520 milyon insan daha orta veya şiddetli gıda güvensizliği yaşayacak.

Ayrıca sivrisineklerin yol açtığı bulaşıcı hastalıklar yeni alanlara yayılmaya devam edecek. Araştırmaya göre, 2 °C'lik ısınma senaryosunda dang hummasının bulaşması yüzde 36 artacak.

Bu arada araştırmacıların anket yaptığı şehirlerin dörtte birinden fazlası, iklim değişikliğinin başa çıkma kapasitelerini aşacağından endişe duyduklarını söyledi.

Anavatanı Jamaika şu anda dang humması salgınının ortasında bulunan Lancet Countdown'dan Georgiana Gordon-Strachan , "Kriz üstüne krizle karşı karşıyayız" dedi.

Strachan, "Genellikle sera gazı emisyonlarından en az sorumlu olan, daha fakir ülkelerde yaşayan insanlar, sağlık üzerindeki etkilerin asıl yükünü çekiyorlar" dedi.