İkram kamyonu uçağın burnunu kopardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İkram kamyonu uçağın burnunu kopardı

İkram kamyonu körükteki uçağa çarptı büyük hasar verdi. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.

Kanada'nın Montreal Pierre Elliott Trudeau Havalimanı'ndaki körükte bekleyen uçağın burnuna ikram kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle uçağın burnu yerinden oynadı...O anları güvenlik kamerası kayıt altına aldı.

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Air Canada'ya ait Airbus A330 tipi yolcu uçağına ikram kamyonu çarptı.Air Canada'ya ait Airbus A330 tipi yolcu uçağına ikram kamyonu çarptı.

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Montreal Pierre Elliott Trudeau Havalimanı'ndan kalkış yapacak Air Canada uçağına dikkatsiz şoförün hışmına uğradı. Uçağın burnunun kaza sonrası ciddi şekilde hasır aldığı tespit edildi. Uçak kazının ardından seferden çekildi.

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