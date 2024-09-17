İkram kamyonu uçağın burnunu kopardı

Kanada'nın Montreal Pierre Elliott Trudeau Havalimanı'ndaki körükte bekleyen uçağın burnuna ikram kamyonu çarptı.
Çarpmanın etkisiyle uçağın burnu yerinden oynadı...O anları güvenlik kamerası kayıt altına aldı.
Air Canada'ya ait Airbus A330 tipi yolcu uçağına ikram kamyonu çarptı.Air Canada'ya ait Airbus A330 tipi yolcu uçağına ikram kamyonu çarptı.
Montreal Pierre Elliott Trudeau Havalimanı'ndan kalkış yapacak Air Canada uçağına dikkatsiz şoförün hışmına uğradı. Uçağın burnunun kaza sonrası ciddi şekilde hasır aldığı tespit edildi. Uçak kazının ardından seferden çekildi.