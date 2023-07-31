İktidar para için Araplara gidince utanç veren karikatürler paylaşıldı

Hızla yükselen enflasyon, vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı ve başta Araplar olmak üzere yabancıların artan harcamaları karikatürlere de konu oldu.

Bir İngiliz karikatürist, Türkiye’de yaşanan geçim sıkıntısını Titanic filminden esinlenerek anlattı. Karikatürde filmdeki ikonik pozdan yola çıkılarak iki kişinin bir market arabasında yokuş aşağı giderken resmedildi.

Bir başka karikatürde ise yerel kıyafetler giymiş bir Arap İstanbul’da istediği gibi alışveriş yaparken görüldü.

“İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ DİYENLER DÜŞÜNSÜN”

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker paylaştığı iki karikatürle iktidarın halini anlattı. İktidarın para için Araplara gitmesi sonrası Toker yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün İngiliz karikatürü… Bugün Arap karikatürü… Bu aşağılayıcı karikatürlere konu olan ülke… Kuruluşunun 100. yılında.. “İtibardan tasarruf olmaz” diyenler düşünsün…”