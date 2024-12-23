İktidar ve muhalefette ortak alarm verildi! Hemen önlem aldılar

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik bugünkü köşe yazısında, on dönemlerde siyasi partilerde yaşanan iç karışıklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 1.5 yıl geçtiğini hatırlatan Özçelik, AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm partilerin içinin kaynadığını iddia etti. Tüm partilerde gruplaşmalar olduğunu ifade eden Özçelik, bel altı vuruşlar yaşandığını belirtti.

Partilerde dolaşan tüm iddiaların belgeleriyle servis edildiğini vurgulayan Özçelik, “A partisi, B partisi, C partisi fark etmiyor. Ciddi 'sızıntı' yaşanıyor” dedi.

"BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI"

İktidar içindeki olayların muhalif basına, Muhalefet belediyelerindeki yolsuzlukların iktidara yakın basına servis edildiğini aktaran Özçelik, “Kaynak deşifre olmasın isteniyor. Bunun için de taktikler geliştirilmiş. Hedef şaşırtma. Küçük yanlış bilgiler. Daha bir sürü yöntemler. Bütün önlemler alınsa da. Kusursuz iş olmuyor” diye yazdı.

"CİDDİ BİR GÜVENSİZLİK VAR"

İktidar ve muhalefetten isimlerle konuştuğunu belirten Özçelik, herkesin durumun farkında olduğunu aktardı. Sızıntıların kaynağının araştırıldığını ifade eden Özçelik, “İki büyük partiden iki isim. Sanki anlaşmış gibiydiler. Özetle şunları söylediler: 'Genel Başkan partiye güvenmiyor. Parti organlarında konuşulan özel bilgiler… Toplantı sonrasında ortalıkta. Bu nedenle önlem aldı. MYK’ya bile ayrıntılı bilgi vermiyor. Ciddi bir güvensizlik var' Çok garip ama aynı şeyleri aktardılar” ifadelerini kullandı.