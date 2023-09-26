İktidara yakın anket şirketine RTÜK'ten 4 milyon TL'lik ihale

RTÜK’ten iktidara yakınlığı ile bilinen İhsan Aktaş’a ait GENAR Araştırma Şirketine 4 milyon TL’lik ihale verildi.

İktidara yakın anket şirketine RTÜK'ten 4 milyon TL'lik ihale

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları” araştırması için harekete geçti.

Araştırma için gerçekleştirilen ihale, AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi’ne verildi. Aktaş’ın şirketi ile RTÜK arasında 21 Eylül’de sözleşme imzalandı.

ihsan-aktas-kimdir-ihsan-aktas-kac-yasinda-13850078-9057-amp.jpg

SÖZLEŞME BEDELİ 4 MİLYON

Birgün gazetesinin haberine göre, RTÜK, 29 Ağustos’ta, “2023-2024 Dönemi Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Saha Uygulaması” ihalesi düzenledi.

İhalenin yaklaşık maliyet tutarının 4 milyon 45 bin TL olduğu bildirildi. İhaleye yalnızca, AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Yeni Şafak’ta yazılar kaleme alan İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu şirketin teklif verdiği öğrenildi.

Aktaş’ın Genar Araştırma isimli şirketi ile RTÜK, 21 Eylül’de masaya oturdu. Medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla 2022 yılındaki saha araştırmasını 2 milyon 190 bin TL’ye üstlenen Genar’ın, 2023 yılı saha çalışmasına yönelik ihaleyi ise 4 milyon 50 bin TL’ye aldığı belirtildi.

rtuk-1476025.jpg

RTÜK’ün Genar’a yaptıracağı araştırmanın amacı, “Kamuoyunun televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıkları ile dijital yayın platformu kullanımı, internet ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin veri elde etmek” olarak açıklandı.

Araştırma kapsamında 15 yaş ve üzeri 5 bin kişiyle görüşüleceği kaydedildi. Saha çalışmasının 26 kentte gerçekleştirileceği ifade edildi.

İHALE YAĞIYOR

Kamuoyunda, “Yandaş yazar” olarak anılan Aktaş’ın şirketinin aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı ise dudak uçuklattı.

Genar Araştırma’nın, 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı kayıtlara, 25 milyon 809 bin 844 TL olarak geçti.

yandas-yazara-milyonluk-ihale-1.png

İlgili Haberler
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu. 738 kilo ele geçirildi
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu