İktidara yakın medyadan Reuters kararı

Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

Albayrak Medya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" bilgisini verdi.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir" ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsveç'teki yolsuzlukla mücadele yetkililerinin, bir ABD şirketinin İsveç'teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediği öne sürüldü.

Reuters haber ajansının özel haberine göre şirket, ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye’de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan’ın yardımcı olması halinde, on milyonlarca dolar komisyon ödemeyi taahhüt etti.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, şirketin önerdiği teklif, Reuters tarafından görülen iletişim ve işletme belgelerinin yanısıra konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak tarafından da detaylandırıldı. Reuters bu planı ve bunun sonucunda ortaya çıkan ön soruşturmaları haberleştirdi.

FAHRETTİN ALTUN İDDİALARI YALANLADI: SENARYO, KARA LEKE

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansının söz konusu iddialarını yalanladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Reuters haber ajansının bugün, özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullanan Altun, "temel habercilik kriterlerine asgari düzeyde dahi olsa riayet edilmemiş bu dezenformasyon ürününün, içerisinde yer alan cümlelerle kendisini yalanlaması ve gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını adeta itiraf etmesinin gazetecilik derslerinde okutulacak cinsten olduğunu" belirtti.