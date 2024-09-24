İktidara yakın yazar muhalefeti suçlamak isterken AKP’nin planını açık etti

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, muhalefetin erken seçim çağrısıyla ilgili “Kasımda kaos bekleyenler” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“İKTİDARIN BU DALGAYA DİRENEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR”

“Sandıktan çıkamayacaklarını bildiklerinden hep bir dış müdahaleyle -mümkünse ABD- seçilmiş iktidarların devrilmesini bekliyorlar” diye yazan Şahin, “Şu sıralar yine bilindik ezberlerin peşinde ateşle oynuyorlar. Türkiye’de kasım ayında sokağın hareketleneceğini, dış faktörlerin de ekonomik ve siyasi kartlarla devreye gireceğini, iktidarın bu dalgaya direnemeyeceğini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

“SONRASI İÇİN NE Mİ PLANLIYORLAR?”

Erken seçim sonrası planlananları ise Şahin, “Sonrası için ne mi planlıyorlar? Hesaplarına göre önce bir “Teknokratlar Hükümeti” kurulacak. Sonra da 2025 yılının ortalarında seçime gidilecek. Son dönemde dozu giderek artan-arttırılan Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş kavgasına bir de bu açıdan bakmak lazım. Daha 5 ay önce 5 yıllığına belediye başkanı seçilen iki yerel yönetici muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak için neden bu kadar erken birbirlerini hırpalamaya başladı sizce? Seçim 2028 mayısında değil mi?” diye sıraladı.

“BENZER KONJONKTÜRE SÜRÜKLENMEK İSTENİYOR”

Şahin ayrıca, “Türkiye daha önce Gezi’de,17-25 kumpasında, barikat teröründe, FETÖ darbesinde yaşadıklarına benzer bir konjonktüre doğru sürüklenmek isteniyor. Başarılı olabilirler mi? En küçük bir şansları yok. Bu kirli plan da tıpkı öncekiler gibi boşa çıkarılır. Bizim millet tarihi bilmeyenlere onu bir kez daha yaşatmayı sever” diye yazdı.