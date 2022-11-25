Meral Akşener: İktidarımızda ilk iş olarak 100 bin öğretmen atayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz Çarşamba günü grup toplantısında Öğretmenler Gününü hatırlatarak, gelecek yıl iktidarın değişmesi durumunda ilk iş olarak 100 bin öğretmenin atamasının yapılacağını ve devamında ise 250 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Akşener, bu açıklamasında Köy Okulları’nın yeniden açılacağını belirtirken, Andımızın da okul bahçelerinden yeninden duyulacağını dile getirmişti.

Akşener’in bu açıklamaları viral olurken günlerdir paylaşılmaya da devam ediyor.

İşte, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in o açıklamaları:

“Önümüzdeki sene, Öğretmenler Günü’nde;

Sorunları değil, umutları konuşacağız.

Dertleri değil, mutluluğu paylaşacağız.

Saygınlığını ve itibarını yeniden kazanan mesleğimizin, büyük kutlamasını yapacağız.

İYİ Parti iktidarında, ilk iş olarak;

Cumhuriyetimizin, 100’üncü yılının şerefine,

100 bin öğretmenimizi atayacağız.

Ancak işimiz, burada bitmeyecek.

Eğitim fakültesinden mezun ve elinde öğretmenlik diploması olan,

600 bin öğretmenimizin, atama sorununu da kademeli olarak çözeceğiz.

Bu doğrultuda; İlk etapta, 250 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız.

Neden 250 bin biliyor musunuz?

Çünkü;

Köy okullarını yeniden açacağız.

Yani köylerimiz, öğretmenlerine yeniden kavuşacak.

Çünkü;

Sayıştay raporunda belirtilen,

128 bin norm kadro açığını, tamamen kapatacağız.

Çünkü;

Emekliye ayrılacak öğretmenlerimizin yerine yeni mezun öğretmenlerimizin atanmasını sağlayacağız.

Çünkü;

4+4+4 sistemine son verip, ilkokulu yeniden 5 yıl yapacağız ve yeni sınıf öğretmenlerine ihtiyacımız olacak.

Böylece iktidarımızın ilk yılında,

Toplamda, 250 bin öğretmenimizin atamasını, gerçekleştireceğiz.

Ayrıca;

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu yeniden ele alarak; unvan uygulamasına, bir an önce son vereceğiz.

Meslekte 5 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, 1 derece kazanacak.

Ve bu öğretmenlerimize; en yüksek brüt devlet memuru maaşının, yüzde 60’ı kadar, eğitim-öğretim tazminatı ödeyeceğiz.

Meslekte 15 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, 1 derece kazanacak

Ve bu öğretmenlerimize de en yüksek brüt devlet memuru maaşının, yüzde 120’si kadar, eğitim-öğretim tazminatı ödeyeceğiz.

Ayrıca öğretmenlerimizin emeklilik dönemlerinde de hak ettikleri gibi yaşamaları için, emekli maaşlarını yeniden düzenleyeceğiz.

Elbette, özel okullardaki öğretmenlerimizi de unutmayacağız.

Onların da özlük haklarını ve çalışma koşullarını, hak ettikleri seviyelere çıkartacağız.

İYİ Parti iktidarında;

Sınıflar yeniden;

Memleketimizin yükseliş ocakları olacak!

Okullar yeniden;

Mutlu öğretmenlerle, mutlu öğrencilerle dolup taşacak!

Okul bahçelerinden;

Çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerimizin gür sesinden yeniden andımız duyulacak!

Değerli dava arkadaşlarım, sevgili öğretmen kardeşlerim!

Ne diyor Akif?

“Sâhipsiz olan memleketin, batması haktır;

Sen sâhip olursan, bu vatan batmayacaktır.

Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...

Uğraş ki: telâfi edecek, bunca zarar var.”

Hiç merak etmeyin;

Memleketimiz sahipsiz değil.

Türkiye’miz çaresiz değil.

Bizler, zalimin karşısında dimdik durduğumuz sürece, bu vatan asla batmayacak.

Zamanımız dar, telafi edilecek bunca zarar olsa da memleketin İYİ ve cesur evlatları, uğraşmaktan asla vaz geçmeyecek!

Sandık artık ufukta göründü.”