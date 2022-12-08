Müjdeyi Saray'a Suudi bakan verdi. İktidarın beklediği seçim parası geliyor

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

“Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik” diyen el-Jadaan, ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

‘İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK GELİŞME VAR’

Reuters’ın aktardığına göre El-Jadaan, “Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye’de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz” dedi.

Reuters’a 22 Kasım’da konuşan Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki “görüşmelerin nihai aşamada” olduğunu ifade etmişti.

İki ülke, 2011’de Arap yarımadasındaki “Arap Baharı” eylemlerinde Ankara’nın bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak görülen siyasi İslamcı gruplara destek vermesinin ardından ters düşmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sertçe yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.

Türk lirasındaki değer kaybı ve tırmanan enflasyon, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl yeniden seçilmesine yönelik risk oluşturduğu bir dönemde, iki ülkenin ilişkileri, Erdoğan’ın Haziran 2023 için planlanan seçimlerin öncesinde Riyad’ın bölgedeki müttefiklerini de dahil ettiği yoğun çabalarıyla bu sene kısmen düzeldi. (REUTERS)