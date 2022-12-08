8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Müjdeyi Saray'a Suudi bakan verdi. İktidarın beklediği seçim parası geliyor

Müjdeyi Saray'a Suudi bakan verdi. İktidarın beklediği seçim parası geliyor

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin 'birkaç gün içinde' TCMB'ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:00
Takip Et

İktidarın beklediği seçim parası geliyor. Müjdeyi Saray'a Suudi bakan verdi

Müjdeyi Saray'a Suudi bakan verdi. İktidarın beklediği seçim parası geliyor
+
Aa
-

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracağını söyledi.

“Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik” diyen el-Jadaan, ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

‘İLİŞKİLERİMİZDE BÜYÜK GELİŞME VAR’

Reuters’ın aktardığına göre El-Jadaan, “Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye’de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz” dedi.

Reuters’a 22 Kasım’da konuşan Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki “görüşmelerin nihai aşamada” olduğunu ifade etmişti.

İki ülke, 2011’de Arap yarımadasındaki “Arap Baharı” eylemlerinde Ankara’nın bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak görülen siyasi İslamcı gruplara destek vermesinin ardından ters düşmüştü.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sertçe yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.

Türk lirasındaki değer kaybı ve tırmanan enflasyon, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl yeniden seçilmesine yönelik risk oluşturduğu bir dönemde, iki ülkenin ilişkileri, Erdoğan’ın Haziran 2023 için planlanan seçimlerin öncesinde Riyad’ın bölgedeki müttefiklerini de dahil ettiği yoğun çabalarıyla bu sene kısmen düzeldi. (REUTERS)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
3
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
4
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
5
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
7
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi akademi personel alacak
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi akademi personel alacak
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi akademi personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
﻿Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi
﻿Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi
﻿Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.