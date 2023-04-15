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İktidarın borç aldığı küresel tefeci JP Morgan seçim sonrası dolarda olacakları açıkladı

ABD’li banka JP Morgan Türkiye’de seçim sonrası dolarda olacakları açıkladı. Seçim sonrası dolar kurunun 25 liraya çıkmasını bekleyen ABD’li banka kurun yıl sonunda 30 lirayı bulabileceğinin altını çizdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:35
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İktidarın borç aldığı küresel tefeci JP Morgan seçim sonrası dolarda olacakları açıkladı

İktidarın borç aldığı küresel tefeci JP Morgan seçim sonrası dolarda olacakları açıkladı
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ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan, 14 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanabileceklere dair iki ana senaryoyu içeren bir rapor yayımladı. Analistler, Ortodoks politikalara dönülmesi durumunda Merkez Bankası'nın, yılın üçüncü çeyreğinde politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 30'a yükseltmesini bekliyor.

14 Mayıs’taki seçimlerin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek olası gelişmelere dair uluslararası kuruluşlardan raporlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak JPMorgan, seçim sonrasında yaşanabilecek senaryoları içeren bir rapor yayımladı.

Bankaya göre, eğer seçimlerin ardından mevcut geleneksel olmayan ekonomi politikalarında sadece ılımlı bir değişim olursa, dolar 30 liraya yaklaşabilir.

Sonuç ne olursa olsun seçimlerin ardından makro politikalarda ayarlamaların beklendiğini belirten JPMorgan analistleri, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının artırılması gibi daha Ortodoks politikalara bağlılığın derecesine dayalı olarak iki senaryo sıraladı.

"DOLAR YILI 26 LİRADAN KAPATIR"

Analistler, Ortodoks politikalara “güçlü bağlılık” durumunda dolar/TL’nin seçimlerin ardından önce 24-25 seviyesine yükseleceğini ve yılı 26 seviyesinde kapatacağını, ekonomide borçlanma maliyetleri için önemli olan gösterge tahvil faizlerinin de yüzde 25’e yükseleceği öngördü.

Analistler, böylesi bir senaryo için, “Başlangıçta, seçimler öncesindeki büyük teşviklerin bastırılmış baskıları nedeniyle lira değer kaybeder. Finansal baskılama gevşedikçe, yurt içi yerleşikler döviz portföylerini artırır, yabancılar giriş için daha iyi değerleme seviyelerini bekler” dedi.

Reel efektif döviz kuru hesaplamasına göre, TL’nin şu an “adil değerinin” yüzde 32 altında olduğuna işaret eden analistler, Ortodoks politikalara dönüş durumunda TL’nin reel değerinin artış eğilimine girebileceği ve adil değerine yaklaşabileceği belirtildi.

Ortodoks politikalara dönülmesi durumunda Merkez Bankası'nın yılın üçüncü çeyreğinde politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 30'a yükseltmesini bekleyen analistler, “Faizin yüzde 40'a yükselme ihtimali de dışlanamaz. Üçüncü çeyrekte yeterli faiz artışı olmazsa makro dengesizlikler artabilir ve daha fazla faiz artışını gerektirebilir” dedi.

“ILIMLI GEÇİŞ SENARYOSUNDA DOLAR 30 TL'YE YÜKSELEBİLİR”

Ortodoks politikalara “ılımlı geçiş” durumunda ise seçimlerin hemen ardından yükseliş ilk senaryoya göre daha yavaş olsa da dolar/TL’nin sene sonuna kadar 30 seviyesine yükselebileceği raporda belirtildi.

Daha yavaş bir kredi büyümesi, daha az finansal baskılama ve döviz rezervlerini biraz artırma gibi “Ortodoks makro ekonomik politikalara sadece ılımlı bir dönüş” senaryosunda yabancı sermaye girişlerini çekmenin muhtemel olmadığına işaret eden analistler, bunun da TL’de daha uzun süreli bir değer kaybı süreci anlamına geleceğini dile getirdi.

Seçim sonrası Türkiye’de piyasalarda yüksek oynaklık bekleyen analistler, taktiksel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulacağını, en iyi niyetlerle bile enflasyonu düşürme yolunun uzun olacağını, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini yeniden artırmayı hedefleyeceğini vurguladı.

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