İktidarın gözde işçileri kazan kaldırdı: Müteahhitler iş bırakıyor

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu, fiyat farkı nedeni ile birçok müteahhitin zarara uğradığını belirterek taleplerinin karşılanmazsa iş bırakacaklarını açıkladı. Müteahhitlerin fiyat farkları nedeniyle aldıkları kamu işlerini bitiremez hale geldiklerini belirtti.

KAYNAK: ANKA
İktidarın gözde işçileri kazan kaldırdı: Müteahhitler iş bırakıyor

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Emrah Aydın Karabulut, kamuya yaptıkları işlerden dolayı oluşan fiyat farkı nedeni ile birçok müteahhitin zarara uğradığını belirterek fiyat farkı, sicil affı, rücü davaların iptali, teminat mektupların iadesi taleplerinin karşılanmaması durumunda bir hafta iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Müteahhitlerin aldıkları işleri bitiremez hale geldiklerini belirten Karabulut, "Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan taslak çalışmaları yasalaşmadan önce tekrar gündeme gelerek düzeltilmesi ve taleplerimiz doğrultusunda tekrar dizayn edilerek kanunlaştırılması hususunu talep ediyoruz" dedi.

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ZARARA UĞRADIK DEDİLER ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİLER

Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkan Yardımcısı Emrah Aydın Karabulut, kamuya yaptıkları işlerden dolayı oluşan fiyat farkı nedeni ile birçok müteahhitin zarara uğradığını belirterek fiyat farkı, sicil affı, rücü davaların iptali, teminat mektupların iadesi taleplerinin karşılanmaması durumunda bir hafta iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Karabulut kamuya iş yapan müteahhitlerin eski fiyatlarla aldığı işleri bitirebilmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Bizler artık taleplerimize kulak verilmesini istiyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde kamu müteahhitleri olarak bir hafta boyunca iş bırakma eylemi yapacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca tüm dünyadaki haksızlıklara adaletsizliklere karşı duran Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ilgilenmesini rica ediyoruz" dedi.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA BİR HAFTA İŞ BIRAKACAĞIZ"

2021 yılından beri yaşanan kur dalgalanmaları ve ekonomik kriz yüzünden birçok müteahhidin iş yapamaz hale geldiklerini ifade eden Karabulut, kamu müteahhitleri olarak aylardır bekledikleri fiyat farkı, sicil affı, rücü davaların iptali, teminat mektupların iadesi, gibi taleplerinin karşılanmadığını belirten Karabulut,

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"Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan tutanaklar ve taslak kanunlarında müteahhitlerin beklentilerini karşılamadı. Ülkemizde yaşanan aşırı fiyat artışları karşısında çaresiz kalan tek sektör müteahhitlik sektörüdür. Kamuya iş yapan, çalışan ve kamuya herhangi bir ilişkisi olan müteahhitler bu süreçte çok zorlanmakta ve sistemlerini döndürememektedirler. Bundan dolayı çoğu müteahhit iflas eşiğine kadar gelmiştir. Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan taslak çalışmaları yasalaşmadan önce tekrar gündeme gelerek düzeltilmesi ve taleplerimiz doğrultusunda tekrar dizayn edilerek kanunlaştırılması hususunu talep ediyoruz. Eğer bunların olmaması durumunda kamu müteahhitleri olarak bir hafta boyunca iş bırakma eylemi yapacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca tüm dünyadaki haksızlıklara adaletsizliklere karşı duran Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ilgilenmesini rica ediyoruz."

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