İktidarın hedefindeki Fatih Altaylı gözünü kararttı: Vallahi kavga çıkarırım...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan ve 100 bin TL ve üzerinde limitli kredi kartlarından 750 TL fon payı alınacağını içeren kanun teklifine bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

Bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen aylarda yaptığı “Yeni vergi planlarımızda yok” açıklamasını hatırlatan Altaylı, Şimşek’i açıkça halkı kandırmakla suçladı.

"DAR GELİRLİ ADAMA 750 TL DAHA GEÇİRİN”

Şimşek’in vatandaşları manipüle ettiğini savunan Altaylı, ekonomi yönetimine tepki göstererek, “Ekonomide kayıt dışını kontrol altına alacağım diye banknot çıkarmayın. Milleti kredi kartına mahkum edin. Milletin parasını Visa ve Mastercard’a peşkeş çekin. Sonra bir de bu kartlara vergi getirin. Kredi kartları ile evini geçindirmeye, dar bütçesini çekip çevirmeye çalışan adama 750 TL daha geçirin” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE TEHDİT VARMIŞ ALGISI YARAT SONRA VERGİYİ DAYAT"

Türkiye’de limiti 100.000 TL’yi aşan 62 milyon kredi kartı olduğunu vurgulayan Altaylı, “Toplayacakları para 47 milyar TL. Hemen hemen 1,3 milyar dolar. Bunu da Savunma Sanayii’ne aktaracaklarmış. Önce ülkede tehdit varmış algısı yarat, sonra vergiyi dayat. Toplamı da 1,3 milyar dolar için” diye yazdı.

"VALLAHİ KAVGA ÇIKARIRIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki ay içinde iki ABD seyahati yaptığını da hatırlatan Altaylı, bu ziyaretler harcanan paralara dikkat çekti. Erdoğan’ın iki seyahati 5 uçakla gerçekleştirdiğini vurgulayan Altaylı, “Siz tüm bunlar bedava mı zannediyorsunuz! İtibar öyle ucuz bir şey değildir. Sakın bana “Bu yeni vergiler Savunma Sanayii’ne gidecek” falan denmesin. Vallahi kavga çıkarırım.”