İktidarın 'kayyum' senaryosu! MHP'li Feti Yıldız paylaştı...

AKP’nin CHP'ye yönelik kayyum atama hazırlığında olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı. MHP’nin Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise soruşturmaların devam ettiğini hatırlatarak, olası iptal kararlarının geriye dönük uygulanacağını ve kurultayda yapılan seçimin de yok hükmünde sayılacağının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Başsavcılık, ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ kapsamında soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de İBB binasının önünde gözaltıyı protesto ediyor. Özel, ise dün bir iddianın kulaklarına geldiği söyledi.

‘KAYYUM’ İDDİASI SONRASI KURULTAY KARARI

Özel, ön seçimi iptal ettirecekleri iddiası nedeniyle 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Özel, "Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonra olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ediyoruz" dedi. Kurultay tarihi olarak 6 Nisan olarak açıklayan Özel, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. 31 Mart’ta delege listesinin asılacağı aktarıldı.

FETİ YILDIZ’IN KURULTAY SENARYOSU

MHP’nin Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise X hesabı üzerinden CHP'ye yönelik açıkladığı bir senaryo dikkat çekti. Yıldız, şunları söyledi;

CHP’nin 4-5 kasım 2024 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa, ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir.

Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında, "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.”