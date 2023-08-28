İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlere ittifak olarak girdiği AKP’ye emekli zammı üzerinden eleştiride bulundu. Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı’nın yılbaşında emeklilere zam sözünü kastederek, “Mutlaka yılbaşını beklemeden emekli maaşlarına 5 bin TL seyyanen zam yapılmalı” dedi.

İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti

Duvar’dan alınan habere göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Mardin Kızıltepe'deki Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen 4’üncü olağan kongresine katıldı. Kongrede, tek liste ile gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Abdullah Kavan tekrar seçildi.

Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, vatandaşların tamamını kapsayacak bir anayasa yapma çağrısında bulunarak Gelin ey siyasi partiler, gelin ey bu işle ilgili olan sivil toplum kuruluşları, gelin ey buna kafa yoran akademik çevreler ve bu konuda söz söyleme yetkisine sahip olan herkes, gelin bir araya toplanalım. Nasıl bir anayasa yapabileceğimizi, toplumsal barışı tesis edecek ve 85 milyon vatandaşının tamamını kapsayacak bir anayasayı birlikte yapalım. Bu çağrımız devam ediyor” diye konuştu.

‘SEYYANEN ZAM YAPILSIN’

Yapıcıoğlu, konuşmasının devamında emeklilere seyyanen zam yapılmasını talep ederek "Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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