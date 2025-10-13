ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma gerçekleştirdiği sırada protesto edildi.

FİLİSTİN'İ TANIYIN PROTESTOSU

Trump konuşması sırasında 5 vekili bulunan sol görüşte olan Hadaş partisi milletvekili Ofer Cassif tarafından yuhalandı ve salon bir anda karıştı. Haaretz gazetesi, muhalif vekiller Ofer Cassif ile İsrail milletvekili Ayman Odeh "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

İktidarın yapamadığını İsrail parlamentosu yaptı! Trump’a protesto... - Resim : 1

DIŞARI ÇIKARTILDI

Protestoyu yapan vekiller ise apar topar dışarı çıkarıldı.

TRUMP'TAN PROTESTO YORUMU

Trump protestoya dair "Gerçekten çok etkiliydi” ifadelerini kullandı.

İktidarın yapamadığını İsrail parlamentosu yaptı! Trump’a protesto... - Resim : 2

VEKİLLERDEN İLK AÇIKLAMA

Protestoyu yapan vekiller ise ilk açıklamalarında "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" ifadelerini kullandı.

İKTİDAR ABD'DE 'FİLİSTİN' MESELESİNİ DEĞİNMEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump ile bir araya geldiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Muhalefet cephesi, Erdoğan’ın Trump görüşmesinde Filistin meselesine değinmemesini eleştirmişti.