ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma gerçekleştirdiği sırada protesto edildi.

BREAKING: Watch as a protester charges towards Donald Trump during his speech at the Knesset before being bundled out by security pic.twitter.com/u5e5r6LP3u — GB News (@GBNEWS) October 13, 2025

FİLİSTİN'İ TANIYIN PROTESTOSU

Trump konuşması sırasında 5 vekili bulunan sol görüşte olan Hadaş partisi milletvekili Ofer Cassif tarafından yuhalandı ve salon bir anda karıştı. Haaretz gazetesi, muhalif vekiller Ofer Cassif ile İsrail milletvekili Ayman Odeh "Filistin'i tanıyın" pankartı açtığını yazdı.

DIŞARI ÇIKARTILDI

Protestoyu yapan vekiller ise apar topar dışarı çıkarıldı.

TRUMP'TAN PROTESTO YORUMU

Trump protestoya dair "Gerçekten çok etkiliydi” ifadelerini kullandı.

VEKİLLERDEN İLK AÇIKLAMA

Protestoyu yapan vekiller ise ilk açıklamalarında "Sadece en basit talebi, tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için genel kuruldan atıldım" ifadelerini kullandı.

זה השלט שהרמתי יחד עם חברי @AyOdeh



לא באנו להפריע, אלא לדרוש צדק.

שלום אמיתי שיציל את שני עמי הארץ מכלייה לא יהיה אלא עם סיום הכיבוש והאפרטהייד והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

סרבו להיות כובשים!

התנגדו לממשלת הדמים! pic.twitter.com/9pAxmK4FR2 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

İKTİDAR ABD'DE 'FİLİSTİN' MESELESİNİ DEĞİNMEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Donald Trump ile bir araya geldiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Muhalefet cephesi, Erdoğan’ın Trump görüşmesinde Filistin meselesine değinmemesini eleştirmişti.