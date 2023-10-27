İktidarsızlığı gideren mucize bitki

İnsanların korkulu rüyası olan iktidarsızlığı gideren mucize bitki olarak değerlendirilen alef otu dikkat çekti.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
İktidarsızlığı gideren mucize bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan iktidarsızlığı gideren mucize bitki dikkat çekti.

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

Halk arasında iktidarsızlık tıp dilinde ise´erektil disfonksiyon´ olarak tanımlanan rahatsızlık, penisin sertleşmesi demek olan ereksiyonun, cinsel birleşmeyi sağlayacak derecede olamaması yani fonksiyon bozukluğudur.

Aslında bu tür fonksiyon bozukluklarının bir kez ya da seyrek olarak görülmesi, hemen herkeste zaman zaman olabilen bir durumdur. İktidarsızlıktan yani erektil disfonksiyondan söz edilebilmesi için sertleşme kusurunun sürekli ya da çok sık olması gerekiyor.

ALEF OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru yulaf taneleri su veya sütle kaynatılıp yulaf lapası yapılarak ya da taneleri ezilip yulaf ezmesi şeklinde içine bal, şeker ya da meyve katılarak yenir.

ALEF OTU NEDİR?

Buğdaygiller familyasından; daha ziyade hayvan olarak yetiştirilen otsu bir bitkidir. Nişasta bakımından zengindir.

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